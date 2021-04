Movistar rekent op Spaanse klassementsrenner in Ronde van Valencia

Vanaf woensdag staat de Ronde van Valencia op het programma. Movistar heeft haar selectie bekendgemaakt voor deze Spaanse rittenwedstrijd en Enric Mas start als kopman voor de wielerformatie.

Niet alleen de Ronde van Turkije wordt deze week afgewerkt, want in Spanje krijgen de renners de Ronde van Valencia voorgeschoteld. Movistar is één van de eerste ploegen die haar selectie voor deze rittenwedstrijd heeft bekendgemaakt.

Zo start de Spaanse wielerformatie met Enric Mas als kopman. De klassmentsrenner kan rekenen op Imanol Erviti, Abner Gonzalez, José Joaquin Rojas, Sebastian Mora, Nelson Oliveira, Mathias Norsgaard en Juan Diego Alba.