Van Avermaet laat de spanning thuis niet helemaal los: "Het WK en Parijs-Roubaix zijn koersen waar ik top wil zijn"

Met zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen heeft Greg Van Avermaet bewezen dat de concurrentie nog altijd met hem rekening moet houden. Parijs-Roubaix kon voorbije zondag zoals bekend niet doorgaan. Al wil dat niet helemaal zeggen dat het een ontspannen dagje thuis werd.

"Toen Parijs-Roubaix twee of drie weken geleden werd afgelast, zat ik er mee in. Twee of drie dagen later heb ik samen met de ploeg bekeken wat het beste was wat ik in de plaats kon doen en eens die beslissing was gevallen, werd deze zondag voor mij een zondag als een andere", zegt Van Avermaet in een reportage van Sportweekend.

In plaats van door de Hel rijden werd het koekjes bakken met partner Ellen en dochter Fleur. Gezellig, al kan schijn bedriegen. "Op dit moment kan je mij geen aangename mens noemen thuis. Dat is enkel zo als de belangrijkste koersen achter me liggen. Bijvoorbeeld als we eens gaan wandelen, wil ik toch ook niet te ver wandelen om niet te lang op mijn benen te staan."

INVLOED OP HET GEZIN

Het leven als coureur heeft zo voortdurend invloed op het gezin. "Dus je geeft altijd wel iets, maar nooit alles en dat is soms wel moeilijk." Dan maar op de koers gericht blijven. Op korte termijn betekent dat: de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

"Ik heb deze week het parcours van de Amstel eens bekeken en eigenlijk is het het parcours van het WK waar Philippe Gilbert won. Het is een parcours dat me moet liggen. Rondjes draaien ligt me normaal wel en bovendien is het nog altijd een lastige wedstrijd, want het is nog altijd meer dan 4.000 hoogtemeters."

EERSTE WK IN EIGEN LAND

In het najaar is het wel duidelijk welke dagen Van Avermaet met rood omcirkeld heeft. "Het WK en Parijs-Roubaix zijn twee koersen waar ik echt wel top wil zijn. Het is een WK in eigen land en dat heb ik nog nooit meegemaakt."