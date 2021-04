André Greipel kondigt aan wanneer hij wil stoppen met wielrennen

André Greipel heeft een goed zicht op wat zijn toekomstplannen zijn en hoelang hij als wielrenner nog wil doorgaan. Dat gaat Greipel doen tot het eind 2022. Nadien stopt hij. Dat heeft de Duitse sprinter verklaard in een documentaire.

'Der Tanz des Gorilla' is een docu over Greipel op de publieke omroep van de deelstaat Saarland. Tijdens deze tv-uitzending laat Greipel in zijn kaarten kijken. "Ik wil niet meer op de fiets zitten zodra mijn leeftijd met een 4 begint."

Dat betekent dat de nu 38-jarige Greipel dit en het volgende jaar nog blijft koersen, maar eind 2022 afscheid neemt van het actieve leven als profwielrenner. "Ik wil dat nu al graag communiceren, zodat men mij geen nieuw contract zal aanbieden. Indien ik toch een contractvoorstel krijg, zal ik dat weigeren."

LAATSTE CONTRACT GETEKEND

André Greipel heeft dus zijn laatste contract al getekend. Zijn huidige overeenkomst met Israel Start-Up Nation loopt immers tot eind volgend jaar.