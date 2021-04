Patrick Lefevere zeer tevreden met zege Mark Cavendish: "Het komt niet zomaar uit de lucht vallen"

Mark Cavendish kan het nog. De Britse sprinter heeft na drie jaar eindelijk nog eens een zege kunnen pakken door de tweede etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam te zetten.

Patrick Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, is tevreden met de zege van Mark Cavendish. Lefevere verschiet er niet van. "Cavendish heeft dit seizoen al wat ereplaatsen en in de Scheldeprijs eindigde hij tweede. Het komt dus niet zomaar uit de lucht vallen", legde Lefevere uit in een interview bij Sporza.

Het was een mooie zege van Cavendish in de Ronde van Turkije, want de Brit haalde het voor andere kleppers zoals Philipsen en Greipel. "Sommige mensen zullen dat B-spurters vinden, maar Jasper Philipsen was toch maar mooi de snelste in de Scheldeprijs", aldus Lefevere.