🎥 Bekijk onze video's van de Brabantse Pijl, met Van Aert, Pidcock en Trentin in de hoofdrollen!

Wout van Aert, Matteo Trentin en Tom Pidcock: dat waren in de Brabantse Pijl niet alleen de mannen die op het podium eindigden, ze maakten ook telkens de goede sprong op het juiste moment in de koers. Dat en nog veel meer komt ook aan bod in onze filmpjes.

's Middags waren we er bij in startplaats Leuven om de officieuze start van de wedstrijd mee te pikken. Die werd gegeven omstreeks 12u30. Te zien op de eerste startrij: de gouden helm van Greg Van Avermaet en de Belgische tricolore van Dries De Bondt. Ook in deze wedstrijd was er sprake van een vroege vlucht: dat was een ontsnapping van negen man. Met in deze ontsnapping Belgen als Ludovic Robeet, Brent Van Moer en Jordi Meeus. We stelden ons op in Huldenberg om een passage van deze groep vast te leggen. Dieper in de finale waren het uiteraard de grotere namen die zich roerden. Matteo Trentin reed alleen voorop nadat hij weggesprongen was uit een groepje met onder andere Wout van Aert. Trentin werd enkel nog bijgebeend door diezelfde Van Aert en ook door Tom Pidcock. In het hieronderstaande filmpje ziet u hoe ze met drie op pad waren. Iets meer dan vier kilometer verderop zou Pidcock het zegegebaar kunnen maken.