Caleb Ewan pakt uit met hilarisch bericht op Twitter: "Alle sprinters die Mark Cavendish opnieuw zien winnen"

Mark Cavendish kan opnieuw winnen en het is ook de andere sprinters niet ontgaan. Zo had Caleb Ewan, de Australische topsprinter van Lotto Soudal, een hilarische tweet klaar na de tweede overwinning van Cavendish.

Moet er binnenkort opnieuw rekening gehouden worden met Mark Cavendish in de etappes van een grote ronde? De kans bestaat, want Cavendish maakt indruk in de Ronde van Turkije met twee overwinningen in drie ritten.

Het is ook de andere sprinters niet ontgaan. Zo had Caleb Ewan een hilarisch bericht klaar. Hij heeft een GIF gepost waarbij een man serieus aan het zweten is en hij zette er deze woorden bij: "Alle sprinters die Mark Cavendish opnieuw zien winnen. Gefeliciteerd maat!", aldus Ewan.