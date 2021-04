Debuterende veldrijders boven in Overijse: Tom Pidcock en niet Wout van Aert wint de Brabantse Pijl

Als ware het de Druivencross reden de heren uit het veld het best in de Brabantse Pijl. Van Aert en Pidcock maakten hun debuut in deze eendagskoers. Samen met Trentin gingen ze op pad, vanuit het peloton naar de kop van de koers. In de sprint verraste Pidcock Van Aert en Trentin.

De wedstrijd begon met een periode van windstilte, tot zeven renners er toch in slaagden om weg te springen. Dat waren de bij de start al nerveus ogende Robeet, Van Moer, Meeus, Mertens, Coquard, Leknessund en Skaarseth. Morin en Van Melsen sloten later nog aan om zo een kopgroep van negen te vormen. Hun bonus groeide aan tot zes minuten, maar dan begon het zo stilaan te keren. Eens de kopgroep stilaan in het vizier kwam, meldde zich een kwartet tegenaanvallers: Cavagna, Skujins, Stannard en Bystrøm. Al een belangrijk momentje was toen Teuns opschoof. Samen met Riesebeek en Cosnefroy, de derde van vorig jaar, maakte hij de sprong naar het groepje Cavagna. UITDUNNING BIJ VROEGE VLUCHTERS Het zou nu geen moment meer stilvallen. De grote namen begonnen zich stilaan te roeren. Zo vormde er zich ook een derde groepje met daarbij kleppers als Van Aert, Pidcock en Trentin. Ondertussen was ook in de kopgroep uitdunning aan de gang. Robeet, Van Moer, Leknessund, Meeus en Skaarseth bleven over. De drie groepjes slopen erg dicht bij mekaar en nadien was het de wet van de sterkste die zich deed gelden. Leknessund was de enige van de vroege vluchters die nog standhield. Samen met Van Aert, Trentin, Riesebeek, Pidcock, Cavagna, Teuns, Cosnefroy, Skujins en Stannard ging de Noor de kop van de koers vormen. ENKEL VAN AERT EN PIDCOCK KUNNEN NAAR TRENTIN Trentin vond het nog altijd niet snel genoeg gaan en vatte de laatste ronde in zijn eentje aan. Van Aert en Pidcock reden er samen naartoe. Een trio om u tegen te zeggen voorin! De voorsprong van de drie leiders schommelde eerst nog wat, maar ging dan toch richting de halve minuut. Ze zouden het dus onder hun drieën kunnen uitmaken voor de winst in Overijse. De sterren stonden dus goed voor Wout van Aert. Door een surplace van de drie kwamen de achtervolgers en vooral Cosnefroy nog dichtbij. De inspanning om het gat helemaal toe te rijden was toch te zwaar voor de Fransman. Van Aert begon vanuit derde positie prima aan de sprint, maar... Pidcock kwam er nog over en was nog kwiek genoeg om het af te maken! Net zoals in de Ronde dus een sprint met een verrassende afloop.