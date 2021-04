Giro van Vincenzo Nibali komt in gevaar: Italiaan heeft rechterpols gebroken bij valpartij

Deze ochtend kwam Trek-Segafredo al met het nieuws dat Vincenzo Nibali was gevallen op training en nu is er ook meer informatie over de schade die de val heeft veroorzaakt bij de Italiaan. Zo zou hij zijn rechterpols gebroken hebben.

Een serieuze aderlating voor Nibali en Trek-Segafredo, want de klassementsrenner had zijn zinnen gezet op een goed klassement in de Giro. Nu is het nog maar de vraag of Vincenzo Nibali aan de grote ronde zal kunnen deelnemen.

‼️ Clinical exams have revealed a compound fracture of the radius of right wrist for @vincenzonibali. An osteosynthesis surgery has been scheduled for tomorrow to reduce the fracture.

After this it will be possible to hypothesize the recovery and Vincenzo’s participation at Giro pic.twitter.com/lmMP2DNqeD