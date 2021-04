Mark Cavendish tevreden met derde overwinning op rij: "Mooi om te winnen en dat de ploeg in mij gelooft"

Mark Cavendish maakt indruk in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jasper Philipsen en de Pool Stanisław Aniołkowski.

Mark Cavendish lijkt zijn oude vorm terug te vinden. Vandaag boekte de Brit van Deceuninck-Quick-Step al zijn derde overwinning op rij in de Ronde van Turkije. Opnieuw was hij sneller dan onze landgenoot Jasper Philipsen. Een reactie van Cavendish staat bij Wielerflits te lezen. "Het doet mij niet zo veel dat ik drie keer op rij heb gewonnen. Het is gewoon mooi om te winnen en dat de ploeg in mij gelooft", aldus de Britse sprinter.