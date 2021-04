Matthews wil na ereplaatsen echt scoren ondanks grote concurrentie: "Van Aert getoond dat hij in hele goede vorm is"

Michael Matthews is er al zo vele keren dichtbij geweest in de Brabantse Pijl. Een tweede plaats is zijn beste resultaat uit het verleden. Dan ga je natuurlijk enkel van start om te winnen. Ook al rijdt er dan ene Wout van Aert mee.

Hoe komt het dat de Brabantse Pijl Matthews zo goed ligt? "Ik denk door die pittige klimmetjes. Het is de hele tijd stoppen en weer starten. Het is een koers met veel actie. Ik hou van dat soort koersen. Het zal een actieve dag zijn. Na 120 kilometer komen we op de lokale omloop. Het zal dus 80 kilometer volle bak actie zijn. Daar hou ik van."

Beschouwt hij zichzelf als een uitdager van Wout van Aert? "Iedereen aan de start is een uitdager. Hij heeft getoond dat hij in hele goede vorm is. Het zal interessant zijn." Verandert het feit dat vele sterke renners de Brabantse Pijl erbij namen door het uitstel van Parijs-Roubaix één en ander? "Ik ben niet zeker. Het zal nog een Ronde van Vlaanderen zijn, met de jongens die daar aan de start stonden en ook hier aanwezig zijn."

Hopelijk ligt het parcours me nog altijd

Matthews vindt het in elk geval prima zo. "Het gaat de koers beter maken." De Australiër kan nog altijd zijn ervaring uitspelen, als een renner die meestal de Brabantse Pijl rijdt. "Ik denk dat ik niet zo heel veel voordeel ga hebben. De koers is ook veranderd de laatste paar jaren. De editie van dit jaar is niet dezelfde als die van vorige jaren. Vorig jaar heb ik niet gereden. Hopelijk ligt het parcours me nog altijd."