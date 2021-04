Nederlandse wereldkampioene bij de vrouwen verschijnt dan toch niet aan de start van de Brabantse Pijl

Ook bij de vrouwen wordt deze middag de Brabantse Pijl afgewerkt. Een renster die er alvast niet meer bij zal zijn, is de wereldkampioene Anna van der Breggen. Ze zou kampen met een verkoudheid en is dus niet helemaal fit.

De favorieten voor de zege in de Brabantse Pijl bij de vrouwen moeten deze middag alvast geen rekening houden met Anna van der Breggen. De Nederlandse wereldkampioene van SD Worx zal namelijk niet aan de start verschijnen.

Volgens Sporza had van der Breggen de voorbije dagen last van een verkoudheid en ze is nog niet helemaal fit. Het zou niet gaan om een besmetting met het coronavirus. Van der Breggen won dit seizoen al de Omloop Het Nieuwsblad en ze werd derde in de Strade Bianche. In de Ronde van Vlaanderen moest ze tevreden zijn met de achtste plaats.