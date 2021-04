Trentin panikeerde niet toen Van Aert naderde maar geraakte vermoeid: "Kijk er naar uit terug te komen voor WK"

Een tweede podiumplaats voor Matteo Trentin in het Vlaamse voorjaar. Omdat Van Aert en Pidcock hem nog voor gingen, werd het ook voor de tweede keer plaats drie. De Italiaan lijkt nu al met het WK in zijn achterhoofd te zitten.

Matteo Trentin maakte deel uit van een mooie kopgroep van tien man. De UAE-renner wilde daar echter niet blijven zitten en ging solo zijn kans. "Ik had een behoorlijke kloof toen ik de finish passeerde voor de laatste ronde. Mijn tempo was goed, maar in de achtervolgende groep werkten ze goed samen en dus was het moeilijk om hen allemaal af te houden."

Aangezien dat onbegonnen werk was, begon Trentin ook voor een stuk te rekenen. "Toen ik Van Aert en Pidcock zag komen, besloot ik om het wat gemakkelijker aan te doen en te proberen te recupereren. Ik dacht dat dit de beslissende aanval was en dat was het uiteindelijk ook."

De sterkste man heeft gewonnen

Dan was het wel de vraag wat er nog mogelijk was in de finale. "Ik voelde me goed, maar de benen voelden wat vermoeid. De sterkste man heeft gewonnen. Ik kijk er naar uit om terug te komen en later dit jaar op dezelfde wegen te koersen voor het WK."