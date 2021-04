Androni Giocattoli neemt plaats in van controversiële ploeg in Ronde van Italië

Androni Giocattoli zal dan toch te zien zijn in de Ronde van Italië. De Italiaanse wielerploeg neemt namelijk de plaats in van Vini Zabù. Bij de ploeg heeft namelijk een renner positief getest op epo.

Geen Vini Zabù in de Ronde van Italië. De wielerploeg had een wildcard, maar verschijnt niet aan de start omdat Matteo De Bonis, een renner van de ploeg, positief heeft getest op het gebruik van epo. De ploeg wil daarmee volgens Het Laatste Nieuws een boodschap geven aan de wielerwereld.

Het is nu ook bekend welke ploeg de plaats zal innemen van Vini Zabù, want Androni Giocattoli zal nu aan de start komen van de Ronde van Italië. De Italiaanse wielerformatie had eerst geen wildcard, maar daar is nu dus verandering in gekomen.