Jasper Philipsen krijgt gratis les van 'leermeester' Cavendish

Zo vat de Limburger het ook zelf op, blijkt uit één van zijn tweets. In de Scheldeprijs was het Philipsen nog die naar de overwinning spurtte, voor Bennett en Cavendish. In de Ronde van Turkije greep Philipsen al enkele keren naast die felverhoopte zege.

"'Hoe win je een massasprint': een les gegeven door 'leermeester' Cavendish", schrijft Jasper Philipsen op zijn Twitteraccount. De aankomst in Kemer beschouwt Philipsen als de 'derde aflevering'. "De derde tweede plaats voor mij...". Drie keer net niet. Er zit niets anders op dan de resultaten te accepteren. En de gegeven lessen mee te nemen naar de toekomst.

‘How to win a mass sprint’, by teacher @MarkCavendish. The third episode, the third 2nd place for me...

