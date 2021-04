Niet-winst van Boonen in Roubaix in 2016 ligt nog op Lampaert zijn maag: "Het doet nog altijd pijn"

Geen Parijs-Roubaix vorige zondag. In 'Extra Time Koers' vonden ze er wel wat op. Yves Lampaert mocht net als de andere gasten een memorabele editie aanduiden. Lampaert koos niet voor de meest vrolijke herinnering vanuit Belgische ooghoek.

Lampaert haalde de editie van 2016 aan, toen Tom Boonen de kans had om Parijs-Roubaix voor een vijfde keer te winnen. Boonen moest echter genoegen nemen met de tweede plaats, Hayman won zowaar de spurt van de kopgroep.

MEEST DRAMATISCHE EDITIE

"Niet mijn meest favoriete editie, wel de meest dramatische. Ik was geblesseerd en zat thuis te kijken. Enorm mee meegeleefd. Het doet nog altijd pijn. Allé, Hayman is natuurlijk wel een supercoureur, maar iedereen keek toch uit naar die vijfde van Tom", aldus Lampaert.

Ook José De Cauwer weet nog hoe onverwacht die uitkomst was. "Als je iemand een pronostiek laat doen bij het opdraaien van de piste: volop Boonen. Altijd inzetten op Boonen. Kwijt hé." De liefde voor Parijs-Roubaix is ook na deze editie wel gebleven bij Yves Lampaert. "Aankomen op die piste is toch altijd heel speciaal."