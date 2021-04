Twee op twee voor Groupama-FDJ in de Ronde van Valencia: Arnaud Démare haalt het voor Dupont en Ewan in tweede etappe

Groupama-FDJ is uitstekend aan de Ronde van Valencia begonnen. Na de overwinning van Miles Scotson in de eerste etappe ging de tweede etappe naar de Franse sprinter Arnaud Démare.

De tweede etappe van de Ronde van Valencia eindigde op een massasprint. Groupama-FDJ had een uitstekend treintje neergezet in het slot en Arnaud Démare had de overwinning dan ook maar binnen te halen.

Caleb Ewan probeerde er nog over te komen, maar de Australiër viel stil en moest uiteindelijk zelfs tevreden zijn met de derde plaats. De tweede plaats was namelijk nog voor onze landgenoot Timothy Dupont.