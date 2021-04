Wat een verwezenlijking, Quick.Step zit aan 800 zeges: "Geweldige staff, renners en sponsors" en "Op naar de 1000!"

De champagneflessen mogen ontkurkt worden bij Deceuninck-Quick.Step: 800 overwinningen! Zoveel keer mocht de ploeg van Patrick Lefevere al juichen in het profwielrennen sinds 2003. Uitgerekend Mark Cavendish zorgde er voor dat er een 8 vooraan kwam bij het aantal zeges.

Zijn zege in de vierde etappe van de Ronde van Turkije bewerkstelligde de jubileumoverwinning. Op de sociale media zijn dan ook een aantal posts te vinden die verwijzen naar de 800 overwinningen van de ploeg. De architect van dit alles, Patrick Lefevere, noemt Deceuninck-Quick.Step een wonderploeg.

Ook Zdeněk Štybar deelt mee in de vreugde. "Wat een ploeg, wat een geschiedenis, dit is de overwinning van iedereen! De geweldige staff, renners en sponsors!" Martijn Adema, content manager bij Deceuninck-Quick.Step, is tevens trots onderdeel uit te maken van dit succes. "Proficiat Patrick Lefevere en de complete ploeg", klinkt het. "Op naar de 100!"

The time was flying 2003-2021. 800 victories with 169 riders making part of it and 96 of them won at least a race. Wonder team @deceuninck_qst #TheWolfpack — Patrick Lefevere (@PatLefevere) April 14, 2021

What a team, what a history, this is everyone’s victory!! The amazing staff, riders and sponsors! #Proud #TheWolfpack 🤟🏼🐺🤟🏼 pic.twitter.com/KEpKeYvWpC — Zdenek Stybar (@zdenekstybar) April 14, 2021

🐺💙 Ongelooflijk trots om hier een klein onderdeel van te mogen zijn. Proficiat @PatLefevere en complete ploeg! Op naar de 1000! 🐺💙 https://t.co/O2RKbMiGTA — Martijn Adema (@martijnadema) April 14, 2021

Can I just say how proud I am to be part of this team? 😃😃 https://t.co/ohpGIFLGsh — Jannik Steimle (@SteimleJannik) April 14, 2021