Vader Mauri Vansevenant begrijpt het niet: "Ik zit met grote ogen te kijken, hier is geen verklaring voor"

Ex-profwielrenner Wim Vansevenant is enorm trots op wat zijn zoon Mauri aan het presteren is dit seizoen.

Dat Mauri Vansevenant het goed doet, dat mag alvast duidelijk zijn. “Goed? Dat is nog zwak uitgedrukt”, lacht Wim Vansevenant bij KW. “Wat Mauri presteert, dat is gewoon fantastisch. Hij doet nu al mee met de wereldtop. Niemand had dit zien aankomen, hijzelf ook niet en ik zeker niet.”

Hoe hij plots zo sterk bezig is, dat had niemand verwacht. Ook zijn vader niet. “Ik zit echt met grote ogen naar zijn koersen te kijken. Hoe hij het doet, ik heb er geen verklaring voor. Ik zou haast gaan denken dat hij alleen nog maar kan verslechteren, maar hij is nog geen jaar profrenner.”

De keuze voor Deceuninck-QuickStep zal daar ook wel mee te maken hebben. “Hij kan nergens beter zitten. Hij heeft zijn kans gekregen en heeft die met beide handen gegrepen. Had hij in een dienende rol gezeten, dan had iedereen gezegd: Goed gereden, goed gereden… Nu weet hij wat hij kan, dat hij tot grotere dingen in staat is.”