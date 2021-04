Wat een verrassing! Winnaar profcontract wordt tweede op vijfde koersdag

De Australiër Jay Vine won een profcontract bij Alpecin-Fenix na een Zwift-competitie. In de Ronde van Turkije werd hij tweede in zijn vijfde koers.

Bij Alpecin-Fenix kunnen ze het nog altijd niet geloven. "Het is ongelooflijk dat een renner die niet op de radar stond van profteams tweede wordt op zijn vijfde koersdag", zegt Philip Roodhooft aan Sporza.

Vine won uit maar liefst 109.000 deelnemers. “Hij trapte heel goede waardes, zijn wattages per kilogram sprongen eruit. Hij heeft een echt klimmersprofiel. Koersen op rollen is geweldig eerlijk. De kwaliteiten van renners zijn heel goed meetbaar op een online wedstrijdplatform zoals Zwift. Maar de grote vraag was: Hoe vertaalt zich dat op de weg?"

Dat heeft Vine in de koninginnerit van de Ronde van Turkije laten zien met een tweede plaats in de rituitslag. "Echt verrast waren we niet. We hadden op zijn minst een opvallende prestatie van hem verwacht in Turkije."

Zijn seizoen begon echter met de nodige moeilijkheden. "Een week geleden heeft hij trouwens pas voor het eerst zijn ploegmaten gezien. Hij kon de stages deze winter niet bijwonen door zijn visumaanvraag en de coronamaatregelen."