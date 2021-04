Pidcock moest deze keer (heel nipt) de duimen leggen voor Van Aert: "Ik dacht wel dat ik tweede was"

Tom Pidcock bewees in de Brabantse Pijl al dat hij Wout van Aert aan kon in de sprint. Ook in de Amstel Gold Race maakte de Brit het Van Aert enorm moeilijk. Pidcock had zelf wel na de finish wel meteen de indruk dat hij tweede was.

"Ik had niet genoeg tijd om nog voorbij Wout te gaan", kwam Pidcock onder meer bij Sporza terug op de ontknoping van de Amstel Gold Race. "Ik dacht wel dat ik tweede was nadat ik over de meet kwam, ja. Dan zei Wout: 'Ik ben eigenlijk niet zeker.' In het oortje vertelden ze me ook dat ze er nog aan naar het kijken waren. Ik nam wel aan dat hij het gewonnen had. Het voelde zo aan."

Gek hoe het op live beelden soms anders kan lijken dan de realiteit is. "Op de herhaling leek het alsof ik eerste zat. Het was tenminste niet zo dat we dachten dat ik gewonnen had, om dan achteraf vast te stellen dat ik toch tweede was."

GEEN LUIK-BASTENAKEN-LUIK

Het was wel Pidcock die met de beslissende demarrage uitpakte, waardoor hij met Van Aert en Schachmann wegreed van de rest. "Ik voelde me de sterkste renner. Dat is een goed gevoel. Tweede is nog altijd goed. Eerste zou beter zijn, maar ik ben nog altijd blij. Mijn eerstvolgende koers is de Waalse Pijl. Luik-Bastenaken-Luik rijd ik niet, want ik werk nog een trainingsblok af vooraleer ik ga mountainbiken."