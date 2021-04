Vierde ritzege voor Mark Cavendish in de Ronde van Turkije, eindzege voor Spanjaard

Mark Cavendish heeft opnieuw toegeslagen in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step heeft namelijk de slotetappe op zijn naam gezet. Hij haalde het voor Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen heeft Mark Cavendish één keer kunnen kloppen in de Ronde van Turkije, maar voor de rest moest onze landgenoot vooral tevreden zijn met enkele ereplaatsen. Ook in de slotetappe moest Philipsen tevreden zijn met de tweede plaats, want Cavendish was ook nu net iets sneller.

Zo heeft Cavendish vier ritten binnengehaald in de Turkse rittenwedstrijd. De eindzege was uiteindelijk voor José Manuel Diaz, die in de koninginnenetappe de Ronde van Turkije naar zijn hand kon zetten.