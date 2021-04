Belgische olympiërs mogen op beide oren slapen: ze krijgen voorrang bij vaccinaties

Het debat is al een tijdje aan de gang: wat met de vaccinaties voor de Belgische olympiërs? Dienen zij voorrang te krijgen of niet? De kogel is door de kerk: deelnemers aan de Olympische Spelen zullen wel degelijk sneller gevaccineerd worden.

Het BOIC pleitte er al langer voor om Belgische olympiërs voorrang te geven bij de vaccinaties. Ook de vereniging van Sport-en Keuringsartsen schaarde zich hier achter, zolang het gaat om enkel de olympiers en niet de andere gezonde sporters. INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE Atleten worden door deelnames aan internationale competities immers blootgesteld aan een zeker risico. Als zij een besmetting zouden oplopen, zou deelname aan de Olympische Spelen in gevaar kunnen komen. Le Soir meldt dat op een interministeriële conferentie een akkoord is bereikt over snellere vaccinatie voor Belgische olympiërs. Er zouden zo'n 220 dosissen vaccins worden vrijgemaakt om te injecteren bij deelnemers aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen.