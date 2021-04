Dries De Bondt blikt terug op mooi voorjaar: "Dat ene moment ontbreekt"

Het voorjaar van Dries De Bondt zit erop. De Belgische kampioen maakt een eerste balans op van het voorjaar.

Dries De Bondt heeft zeker een vinger in de successen van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. “Het klopt dat ik een vaste rol heb gekregen binnen Alpecin-Fenix. Ik voel dat ik belangrijk ben voor de ploeg, maar spijtig genoeg is er geen absolute uitschieter”, zegt hij aan HLN.

Er is voor De Bondt iets dat het niet helemaal af maakt. “Die ene overwinning of dat ene topmoment waar iedereen over spreekt, ontbreekt. Andere ploegmakkers hadden dat moment wel. Ergens knaagt dat, maar het klopt dat ik de voorbije maanden met een goed gevoel op de fiets zat.”

In het algemeen is De Bondt toch tevreden over zijn prestaties. “Mijn niveau was goed. Constant presteren was de rode draad doorheen mijn voorjaar. Ik heb mijn Belgische trui ook laten zien, al wil ik hem in de komende maanden nog extra kleur geven.”