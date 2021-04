Mauri Vansevenant maakt ook indruk in Amstel Gold Race: Was hij beter dan Alaphilippe?

De youngster van Deceuninck-QuickStep had het door pech niet onder de markt, maar kon telkens vanuit de achtergrond terugkomen in de Amstel Gold Race.

Het was niet bepaald zijn dagje, Mauri Vansevenant in de Amstel Gold Race. “Eerst knalde er iemand tegen mijn voorwiel, waardoor ik van fiets moest wisselen. Toen ik kwam aansluiten, raakte ik betrokken bij een valpartij. En nadien moest ik nog eens van fiets wisselen, omdat de versnellingen niet werkten. Dat kostte allemaal krachten”, vertelt de West-Vlaming.

Vansevenant geraakte toch weer voorin de koers. “Toen ik in de finale zat, heb ik mijn verstand op nul gezet. En dan heb ik Julian zo goed mogelijk bijgestaan. Of ik beter was dan mijn kopman? Dat weet ik niet”, zei hij.

Een heel goede vraag die Vansevenant zich stelt, al is het heel moeilijk om daarop een goed antwoord te kunnen geven.