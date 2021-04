Opnieuw aankomst van een wielerwedstrijd bekritiseerd: "De hele tijd geparkeerde wagens in finale van 'sprintersrit'"

In de Ronde van Turkije was het uitgerekend ritwinnaar Jasper Philipsen die aankaartte dat de aankomst van de zevende rit niet zonder risico was, aangezien het een finish in dalende lijn betrof. Ook de openingsetappe van de Ronde van de Alpen, met aankomst in Innsbruck, zorgt voor discussie.

Het is Daniel Martin die met een kritische noot komt op sociale media. "De UCI creëert allemaal nieuwe regels met als excuus het wielrennen veiliger te maken en ze vergeten de basis. De hele tijd geparkeerde wagens in de finale van een 'sprintersrit'. Ze zullen claimen dat het hun verantwoordelijkheid niet is."

All the new rules @UCI_cycling is creating with the excuse of making racing safer and they forget the basics. Parked cars all over the place in the final of a ‘sprint’ stage. They will claim they don’t have responsibility. One of scariest finishes I’ve done for a while. pic.twitter.com/AbaR7JfL38