Valverde droomt ervan op 41ste verjaardag Merckx te evenaren en heeft ook al 'goede Vansevenant' opgemerkt

Ook na de 40 levensjaren die al op zijn teller staan, is de ambitie bij Alejandro Valverde nog altijd evenzeer aanwezig. Zeker in deze periode van het jaar. De Spanjaard is Mr. Waalse Pijl en zit ook in Luik-Bastenaken-Luik al aan vier zeges.

Op een persbabbel blikte Valverde vooruit naar de Ardennenklassiekers. Luik-Bastenaken-Luik wordt dit jaar gereden op zijn verjaardag. "Op mijn 41ste verjaardag Luik-Bastenaken-Luik winnen, dat zou het perfecte geschenk zijn. Daar droom ik van: Luik-Bastenaken-Luik evenveel keer winnen als Eddy Merckx. Al besef ik dat het bijzonder moeilijk zal zijn." Eddy Merckx is recordhouder in Luik-Bastenaken-Luik met vijf overwinningen. Dat is er dus eentje meer dan Alejandro Valverde. Die laatste heeft dit jaar al eens van de zege geproefd in de GP Miguel Indurain en was vijfde in de Amstel Gold Race. Wie weet lukt het dan toch nog om even goed te doen als Merckx, in Luik-Bastenaken-Luik op zijn minst. NOG GEKOERST MET VADER VANSEVENANT Valverde moet het natuurlijk opnemen tegen heel wat jonge veulens. Zoals Mauri Vansevenant bijvoorbeeld. Die begint naam te maken. "Hij is goed", heeft Valverde opgemerkt. "Hij maakte indruk in de Amstel Gold Race. Dat ik nog gekoerst heb met zijn vader? Dat zou kunnen."