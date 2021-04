Deceuninck-QuickStep moet voor Vansevenant kiezen in Waalse Pijl: "Er scheelt iets met Alaphilippe"

Volgens Wim Vos, de chef wielrennen van Het Nieuwsblad, moet Deceuninck-QuickStep Mauri Vansevenant als kopman pakken in de Waalse Pijl.

Volgens Vos is er iets aan de hand met Alaphilippe. Geen grote zaken, maar er scheelt iets. “Anders word je niet netjes zesde in de Amstel Gold Race. Maar toch: 'iets'. Zoals dat in rennersjargon heet: het is allemaal één, twee procentjes minder dan wat we van Alaphilippe gewend zijn”, schrijft Vos.

Van een wereldkampioen mag je meer verwachten, zo klinkt het. “Het kan niet anders of het moet ze ook bij Deceuninck-QuickStep door het hoofd spoken. We hadden de ploeg graag de vraag voorgelegd. Helaas. Mocht niet. Omdat ze oprecht menen dat er niets aan de hand is? Of om de oprukkende nervositeit niet verder aan te wakkeren? Want het is niet voor het eerst dat de man die we na de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico nog voluit tot de Grote Drie rekenden dit seizoen net een tikje bleker presteert.”

En dus moet Vansevenant naar voren geschoven worden. “Ja, hij is jong en onervaren. En neen, qua status komt hij nog niet aan de hielen van zijn ploegmaat-wereldkampioen. Maar wat Alaphilippe deze lente met moeite lukt, doet Vansevenant wel: freewheelend meedoen met de allerbesten. Als Ineos met Pidcock zonder schroom voor een 21-jarige als kopman kiest, waarom zou Alaphilippe bij Deceuninck-QuickStep dan niet het kopmanschap kunnen delen met Vansevenant?”, besluit Vos.