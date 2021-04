Dubbelslag voor Simon Yates in de Tour of the Alps

Simon Yates heeft de tweede etappe van de Tour of the Alps op zijn naam gezet. De Brit van Team BikeExchange kwam solo binnen op de slotklim. Sivakov eindigde op de tweede plaats en Dan Martin vervolledigde het podium.

Sterke prestatie van Simon Yates in de Tour of the Alps. De Brit ging er alleen vandoor op de slotklim en hij hield al bij al makkelijk stand. Daarachter reed Sivakov nog weg van zijn concurrenten, maar hij kwam pas aan op 41 seconden van Yates.

In de sprint voor de derde plaats haalde Dan Martin het van Vlasov en Cepeda. In het algemeen klassement neemt Yates nu ook de leiderstrui over en de renner heeft 45 seconden voorsprong op Sivakov en 1 minuut en 4 seconden op Dan Martin.