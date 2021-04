Opvallend: nummer twee in de Giro van vorig jaar is op weg naar Trek-Segafredo

Er is een verrassende transfer in de maak in de wielerwereld. Jai Hindley, de nummer twee van vorig seizoen in de Giro, zou namelijk op weg zijn naar Trek-Segafredo. Hij rijdt op dit moment nog voor Team DSM.

Jai Hindley is momenteel aan het werk in de Tour of the Alps, maar er zijn momenteel heel wat geruchten rond de Australiër. Volgens Eurosport zou Hindley Team DSM kunnen verlaten aan het einde van het seizoen voor Trek-Segafredo. De deal zou zelfs al zo goed als rond zijn. Hindley is een 24-jarig talent en vorig jaar eindigde hij op een knappe tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro. Hij eindigde er net achter Tao Geoghegan Hart.