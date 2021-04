Philippe Gilbert is gevallen op training: "Niet de beste voorbereiding voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar het houdt mij niet tegen!"

Pech voor Philippe Gilbert. De Belgische renner is zich aan het klaarstomen voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar zijn voorbereiding is niet ideaal, want hij zou gevallen zijn op training. Er zou wel niet ernstig aan de hand zijn.

Gilbert gaf meer uitleg op Twitter. "Ik had een ongewenste ontmoeting met het asfalt tijdens de training... Niet de beste voorbereiding voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar gelukkig niets te ernstig. Het houdt mij niet tegen!", aldus onze landgenoot.

Had an unwanted encounter with the asphalt on training... Not the best preparation for @flechewallonne and @LiegeBastogneL, but fortunately nothing too serious. A little road rash isn’t going to stop me! 💪 pic.twitter.com/3Q8ltKr4v2