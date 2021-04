Thomas Pidcock kritisch na tweede plaats: "Ik heb een fout gemaakt"

Wat een adelbrieven kan hij voorleggen na het voorjaar. Vijfde in Strade, derde in Kuurne, winnaar van de Brabantse Pijl en tweede in de Amstel Gold Race.

De neoprof reed een fantastisch voorjaar bij elkaar. “Maar zeker die laatste twee uitslagen hadden we niet verwacht. Hijzelf misschien wel. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem zeker niet”, zegt ploegleider Servais Knaven aan Het Nieuwsblad.

Dat het een bijzondere renner en persoonlijkheid is staat als een paal boven water. “Ook wel heel kritisch voor zichzelf. Na de Amstel zei hij meteen: Ik heb een fout gemaakt. Net toen Van Aert aanzette, keek ik een fractie achterom. Dat zal Tom niet meer overkomen. Hij is leergierig, ook daarom maakt hij zo snel progressie.”

“Omdat hij zo goed is, krijgt Tom meer kansen dan een andere renner van 21. In de Amstel reden Kwiatkowski en Carapaz in de finale voor hem. We weten dat hij meer kan dan alleen de klassiekers, maar die zijn nu ideaal om te ontdekken wat hij als wegrenner allemaal kan.”

Bovendien weet hij ook wat hij zelf in zijn mars heeft. “Dat was ook zoiets waarin Tom zelf meer geloofde dan wij”, zegt Knaven. “Hij zei: Ik kan Van Aert kloppen. En maakt dat ook waar. In de Brabantse Pijl had Wout gewoon geen kans.”