Wout van Aert legt uit waarom hij Luik-Bastenaken-Luik niet rijdt

Geen Wout van Aert in Luik-Bastenaken-Luik, ondanks het feit dat het parcours toch wel voor een klassieke coureur is.

Sinds twee jaar ligt de laatste klim van Luik-Bastenaken-Luik op meer dan 13 kilometer van de finish. Ideaal voor klassieke renners, maar toch zal Wout van Aert er niet bij zijn.

“Toen Parijs-Roubaix werd afgelast, was mijn eerste reactie om alle klassiekers te doen tot Luik”, zegt van Aert aan HLN. “Maar toen we een beetje verder gingen nadenken, hebben we toch beslist om dat niet te doen.”

Alles staat in het teken van de Tour en Tokio. “Luik is een nog zwaardere race dan de Amstel, en de opbouw naar de Tour en Tokio start al begin mei. Elke week langer koersen, is een week minder vakantie.”

Met winst in de Amstel Gold Race sloot van Aert het voorjaar met een positieve noot af. “Daarom is het goed zoals het nu is: ik heb het beste van twee werelden. Ik krijg nog genoeg rust en ik heb mijn voorjaar in stijl kunnen afsluiten. In de toekomst wil ik zeker nog meedoen in Luik, maar niet deze keer.”