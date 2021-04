🎥 Nibali wil absoluut naar Giro en komt met deze oplossing

Nog geen vier weken, die tijd heeft Vincenzo Nibali om zich klaar te stomen voor de Giro d’Italia. Een ongeval op training vorige week zorgde voor een breuk in de pols.

Afgelopen donderdag werd Nibali succesvol geopereerd en maandag kreeg hij een speciale brace in carbon aangemeten om toch maar kans te maken om deel te nemen.

"Ik wil geen middel onbeproefd laten om erbij te zijn, we doen ons best", zei de Italiaan op Twitter. "Maar we moeten geduld hebben, luciditeit en voorzichtigheid alvorens een beslissing te nemen. Elke dag tot 8 mei zal kostbaar zijn."

A carbon brace, developed by @fabrifisio, will accompany me in my recovery path.

I don't want to leave any stone unturned to be at @giroditalia, we are doing our best. But we need patience, lucidity and caution before any decision. Every day until May 8 will be precious 🦈 pic.twitter.com/f0VWPIDpl8