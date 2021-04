Alaphilippe behoudt ook na wegvallen Pogačar/Hirschi zelfde strategie en ziet enkele renners die kunnen winnen

Wat Julian Alaphilippe op zijn persconferentie voorafgaand aan de Waalse Pijl wist te vertellen, kon u al in diverse artikels lezen. Wij waren er ook bij toen de wereldkampioen woensdagochtend voor de start de pers nog even te woord stond.

Alaphilippe werd onder andere de vraag voorgeschoteld of het een meer open strijd is dit jaar in de Waalse Pijl. "Dat is zo. We zullen moeten oppassen voor wat er beweegt tijdens de finale. In mijn hoofd ben ik gericht op de laatste passage op de Muur van Hoei. We zijn hier met een sterke ploeg. We gaan er een mooie koers van maken."

AL GEWONNEN IN 2018 EN 2019

Hét nieuws van de dag aan de start is de niet-deelname van renners als Pogačar en Hirschi met hun ploeg UAE vanwege corona. "Het is spijtig voor hen, voor ons verandert dat niet zo veel. We behouden dezelfde strategie." Wint Alaphilippe na zijn zeges uit 2018 en 2019 een derde keer? " Wat me de vorige keren heeft doen winnen, is dat ik een sterke ploeg had en in uitstekende conditie was. We hopen dat dit hetzelfde zal zijn vandaag."

De Fransman gaat het lijstje af en benoemt de andere grote favorieten voor de Waalse Pijl van 2021. "We hebben het grotendeels over dezelfde renners dan anders. Primož Roglič heeft de koers nog nooit gereden, maar is in staat om te winnen. Tom Pidcock, Alejandro Valverde, .... Dat zijn de renners die kunnen winnen."