Gianni Moscon pakt tweede ritzege in de Tour of the Alps: "Ik heb mijn vertrouwen teruggevonden"

Gianni Moscon doet het voorlopig uitstekend in de Tour of the Alps. De Italiaanse renner boekte vandaag zijn tweede overwinning op drie ritten in de rittenkoers. Zelf is hij uiteraard ook zeer tevreden.

De Italiaan gaf een interview bij het Franse l'Equipe. "Het was een ideale situatie voor mij om met vier renners weg te springen. Deze etappe paste ook helemaal bij mijn eigenschappen, dus ik ben blij dat ik weer kon winnen", aldus Moscon. Het heeft even geduurd, maar Moscon is dus opnieuw helemaal op dreef met twee ritzeges op drie etappes. "Ik heb mijn vertrouwen teruggevonden. Het hoofd volgt een stuk makkelijker als je goede benen hebt. We zullen zien hoe de wedstrijd verder zal verlopen", staat te lezen bij Wielerflits.