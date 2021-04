"Ik hoop op een dag net zo goed te zijn als Mark Cavendish"

Fabio Jakobsen maakte na acht maanden een emotionele terugkeer in het peloton. Het team ging met vier ritzeges van Mark Cavendish aan de haal.

Fabio Jakobsen is opgetogen na de Ronde van Turkije. “Ik ben blij dat ik mijn eerste wedstrijd kon uitrijden en de jongens kon helpen waar en wanneer mogelijk en ik voelde me elke dag beter. Dat geeft perspectief voor de toekomst. De eerste etappe voelde nog een beetje vreemd aan, omdat ik mijn gevoel op de fiets weer moest vinden”, klinkt het.

Jakobsen is vooral blij dat hij opnieuw kan koersen. “Iedereen is blij dat ik terug ben en het welkom dat ik kreeg was ontroerend en mooi om te zien. Ik sprak met veel jongens in het peloton en het voelde als thuiskomen in een wedstrijd. Ik sprak met collega's van mijn leeftijd, maar ook met oudere jongens. Ze zeiden allemaal dat ze blij waren dat ik terug was en dat ze blij waren me in de wedstrijd te zien. Het voelt goed dat ik terug ben.”

Zijn rol was anders, maar dat deerde hem niet. “Ik ben een sprinter, maar ik hou er ook van om mijn ploegmaten te helpen. Zeker voor een leider als Mark, is het geweldig om voor hem te werken. Hij heeft het vier keer afgemaakt, dus hij heeft het verdiend. Mark horen zeggen dat hij trots op me is, is echt speciaal. Dat begon al in december, de jongens namen me mee op de ritten en steunden me de hele tijd. Mark is een van mijn idolen en hij is echt een groot voorbeeld voor mij. Ik luister naar hem en volg al zijn advies op. Ik hoop op een dag net zo goed te zijn als Mark.”