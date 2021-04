Komt na L-B-L ook andere Ardennenklassieker op palmares Roglič? Eerste confrontatie met Muur van Hoei

Primož Roglič won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik. In die andere Ardennenklassieker kan Primož Roglič - nu het voorjaar van Van Aert erop zit - ook zijn eigen kans gaan. De Waalse Pijl moet de Sloveen dan toch ook wel liggen, toch?

Het is wel geen wedstrijd waar Primož Roglič vertrouwd mee is. Het is zijn debuut in de Waalse Pijl. "Ik vind het echt spannend om deze koers te kunnen rijden", vertelde Roglič deze ochtend voor aanvang van de start in Charleroi.

VERKENNING

De Waalse Pijl, dat is de Muur van Hoei. Ook wat het beklimmen van de Muur betreft heeft Roglič dus niet de meeste ervaring. "Ik ben gisteren voor de eerste keer de Muur van Hoei op gereden tijdens een verkenning. Voorlopig gaat de klim mij goed af, ik hoop dat dat aan het einde van de dag nog altijd zo zal zijn."

De troepen van Jumbo-Visma zullen zich rond Roglič verzamelen, in de hoop om hem naar een goed resultaat te kunnen leiden. "We zijn er klaar voor, zeker en vast."