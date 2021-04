Ploeg trekt zich terug uit Tour of the Alps na positieve coronatest

De Noorse wielerploeg Uno-X heeft zich teruggetrokken uit de Italiaanse rittenkoers Tour of The Alps.

Een teamlid van Uno-X testte positief op het coronavirus, zo maakte de organisatie woensdag bekend. De persoon had griepsymptomen en werd getest.

Hij is onmiddellijk in quarantaine geplaatst, net als alle personen waarmee hij nauw contact had. De volledige ploeg zal de nodige tests moeten ondergaan.

Vandaag staat de derde rit op het programma. Het gaat om een bergrit van Imst naar Naturns. Simo Yates draagt de leiderstrui op dit moment.