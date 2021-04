Rijdt Pidcock ook nog mee in Luik-Bastenaken-Luik?

Normaal rijdt Tom Pidcock niet mee in Luik-Bastenaken-Luik, maar daar zou toch verandering in kunnen komen.

De kans is er dat Tom Pidcock zondag toch aan de start verschijnt in Luik-Bastenaken-Luik. Dat is te horen bij zijn team Ineos-Grenadiers.

Normaal was Luik-Bastenaken-Luik niet voorzien in het programma van Pidcock, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen.

De beslissing valt na de Waalse Pijl. Volgens zijn team is de kans op dit moment 50 procent dat hij wel degelijk van start gaat zondag.