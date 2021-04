Simon Yates blijft leider in de Tour of the Alps: "Heb een goede voorsprong, maar je weet maar nooit"

In de Tour of the Alps is de leiding momenteel voor de Brit Simon Yates. Met nog één etappe te gaan heeft de klassementsrenner 45 seconden voorsprong op Pavel Sivakov. Toch is hij er nog niet helemaal gerust in.

Simon Yates gaf een reactie op de officiële website van zijn wielerploeg. Zo had hij het vandaag niet zo moeilijk. "Het was een zware etappe, maar de ploeg had alles onder controle en we hebben goed werk geleverd, dus het was niet zo moeilijk voor mij. Er waren veel jongens die probeerden weg te rijden omdat ik denk dat het vandaag de laatste kans was", legde Yates uit.

Toch denkt Yates dat de eindzege nog niet helemaal binnen is. "Nu kijken we uit naar morgen en de laatste etappe. Het wordt een heel moeilijke dag. Ik heb een goede voorsprong, maar de wedstrijd is nog niet gedaan. Je weet maar nooit", concludeerde de Brit.