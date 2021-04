Tadej Pogacar is klaar voor de strijd in de Waalse Pijl: "We gaan hier proberen mee te doen voor winst"

Met Tadej Pogacar en Marc Hirschi heeft ook UAE Team Emirates twee kaarten die ze kunnen uitspelen in de Waalse Pijl. Tadej Pogacar gelooft alvast in een mogelijke overwinning van zijn ploeg.

De Sloveense klassementsrenner vertelde het in een persmoment op dinsdagmiddag en het interview staat te lezen bij Wielerflits. "We verschijnen met een sterke ploeg aan de start. Ook met Hirschi hebben we een goede kans om de overwinning binnen te halen. We gaan hier proberen mee te doen voor winst", legde Pogacar uit.

Volgens Pogacar zal het een zeer interessante wedstrijd worden. "Er is niet alleen Primoz Roglic, want er zijn veel kanshebbers op de overwinning. Het kan wel eens een mooie en open koers worden", legde de winnaar van de Tour de France van vorig seizoen uit.