Teuns wil goede vorm bekronen, legt uit wat belangrijk is op de Muur en duidt Pidcock en Roglič aan als favorieten

In wedstrijden als de Ronde en de Brabantse Pijl zagen we bij momenten een hele goede Dylan Teuns. Die wil in de koersen die hem het beste liggen nu wel eens die beloning. Om te beginnen in de Waalse Pijl, waar een goede Teuns zich ook op de voorposten moet kunnen tonen op de Muur van Hoei.

Hoewel Teuns bij de Vlaamse wedstrijden ook bij het kransje kanshebbers soms genoemd wordt, zijn het toch vooral de Waalse klassiekers die grote afspraken zijn voor hem tijdens het seizoen. "Dit zijn de twee belangrijkste wedstrijden omdat die mij het beste liggen", zegt Teuns aan Wielerkrant. "Ik heb al een aantal keer kunnen tonen dat de vom er is, maar ik heb nog niet veel resultaten kunnen boeken. Dat is wel jammer." Al laat de Belg van Bahrein Victorious de moed zeker niet zakken. "Laat ons hopen dat dat nu gaat lukken. Juist een tikkeltje geluk in de finale zou welkom zijn." Wat kan hij nog vertellen over de Muur van Hoei? "Een typische aankomst, echt een steile muur. Op het einde komt het neer op wie nog het beste eindschot in de benen heeft." TIMING EN POSITIONERING HEEL BELANGRIJK Aanzetten op het juiste moment en niet 50 meter te vroeg of te laat: is dat cruciaal? "Dat kan wel het verschil maken. Timing is heel belangrijk, positionering is heel belangrijk. En dan moet je uiteindelijk nog de benen hebben ook." Volgens Teuns zijn er twee renners die de voornaamste kandidaat-winnaars zijn. "Pidcock en Roglič zijn voor mij de twee favorieten."