Tom Pidcock komt nog even terug op nipte nederlaag in Amstel Gold Race: "Maar waar is de finish?"

Tom Pidcock kent enkele uitstekende weken. De Brit van INEOS Grenadiers was de sterkste in de Brabantse Pijl en in de Amstel Gold Race verloor hij nipt in de sprint van onze landgenoot Wout van Aert.

Het was een beklijvende sprint in de Amstel Gold Race. Het ging tussen Wout van Aert, Tom Pidcock en Maximilian Schachmann, maar vooral van Aert en Pidcock waren aan elkaar gewaagd in de sprint. Er was een fotofinish nodig en daaruit bleek dat van Aert had gewonnen.

Op Twitter kwam Pidcock nog even terug op zijn nipte nederlaag. Toen INEOS Grenadiers via Twitter de selectie had bekendgemaakt voor de Waalse Pijl, schreef de ploeg "Er is altijd een andere finishlijn om voor te vechten", waarop Pidcock het antwoord gaf: "Maar waar is de finishlijn?"