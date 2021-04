UCI rankings: Deceuninck-Quick-Step blijft beste ploeg, België op kop in landenklassement

Deceuninck-Quick-Step blijft het uitstekend doen op de UCI-ranking. De Belgische formatie staat aan de leiding in het ploegenklassement voor INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma. De leider in het individuele klassement is voorlopig nog Primoz Roglic.

Deceuninck-Quick-Step staat nog steeds aan de leiding in het ploegenklassement op de UCI-ranking. De ploeg telt 5.583.8 punten en daarachter zijn de eerste achtervolgers INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma. INEOS Grenadiers heeft 4.649 punten, terwijl Jumbo-Visma voorlopig 4500 punten heeft. In het individuele klassement zijn er ook niet veel veranderingen. Primoz Roglic blijft aan de leiding met 5016 punten. Hij wordt gevolgd door zijn landgenoot Tadej Pogacar (3823 punten) en onze landgenoot Wout van Aert volgt op de derde plaats met 3811 punten. In het landenklassement is er wel een opvallende verandering. Zo staat ons land nu op kop van het klassement met 10380 punten. Daarmee doen we net iets beter dan Slovenië (10362 punten) en Frankrijk (9407 punten). Alle klassementen zijn terug te vinden op de website van de UCI.