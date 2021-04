Landgenoot van Deceuninck-Quick-Step opnieuw van de partij en daar is Julian Alaphilippe zeer tevreden mee: "Hij is belangrijk voor onze ploeg"

Woensdagmiddag staat de Waalse Pijl op het programma. Het is onder meer uitkijken naar Julian Alaphilippe, want de wereldkampioen kon de klassieker al twee keer in zijn carrière winnen.

Julian Alaphilippe kreeg voor de Waalse Pijl ook goed nieuws, want hij kan opnieuw rekenen op Dries Devenyns. De Belgische renner was er niet bij in de Amstel Gold Race, maar volgens de Fransman is onze landgenoot een belangrijke schakel binnen de ploeg.

"Ik ben zeer blij dat Devenyns terug is. Hij heeft veel ervaring en we hebben al veel samen gereden. Hij is belangrijk voor onze ploeg. Hij kan ons positioneren in de finale en hij kent heel goed zijn job dus ben blij dat hij er is", aldus Alaphilippe op het persmoment van dinsdagmiddag.