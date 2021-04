🎥 De 'Magnificent Seven' van Anna van der Breggen: de ene triomf al indrukwekkender dan de andere

Zeven keer op rij Anna van der Breggen. Zeven keer! De zegereeks van de wereldkampioene in de Waalse Pijl is ongezien. De Muur van Hoei kent voor haar geen geheimen. De reeks zal ook eindigen bij zeven, want eind dit jaar stopt Van der Breggen als wielrenster.

Enerzijds is het misschien jammer omdat we graag zouden zien of Van der Breggen nog meer edities van de Waalse Pijl kan winnen. Anderzijds kan ze met trots terugblikken op een zegereeks die tijdens haar actieve carrière niet onderbroken werd. We blikken nog eens terug op elk van haar successen, om te zien hoe die juist tot stand zijn gekomen.

2015: Anna van der Breggen reed voor Rabobank-Liv toen ze haar eerste Waalse Pijl won. Op een indrukwekkende manier knalde ze bij de rest weg op de Muur van Hoei. Annemiek van Vleuten - de nummer twee die dag - werd op twaalf seconden gezet.

© photonews

2016: Waarom een geslaagd recept niet herhalen? Op exact dezelfde plek als in 2015 valt Anna van der Breggen aan op de Muur van Hoei. Aan de voet van de Muur reed ze nog in het gezelschap van vier andere dames. Geen van haar kon haar na haar versnelling bijhouden.

2017: De hattrick was compleet in 2017, haar eerste jaar bij Boels-Dolmans. Van der Breggen droeg de trui van Europees kampioene en liet die blinken in de Waalse Pijl. Van der Breggen viel zelfs al aan voor de tweede keer de Muur en bleef voorop.

© photonews

2018: Geen drie zonder vier als je Anna van der Breggen heet. Ashleigh Moolman toonde zich wel een waardige opponente op de Muur van Hoei, maar eens te meer was het Van der Breggen die de beste was op de slotklim.

2019: Dit betekende dat ze op recordjacht kon. In 2019 had ze de kans om het record van Vos te evenaren. Die had de wedstrijd al vijf keer op haar palmares staan. Een eens te meer weergaloze timing zorgde er voor dat Van der Breggen naast Vos kwam te staan.

2020: Zelf recordhoudster worden, dacht Van der Breggen dan maar. Ze werd perfect afgezet door haar ploeg en controleerde de laatste passage op de Muur van begin tot einde. In de laatste meters kwamen Uttrup Ludwig en Vollering nog wel opzetten, maar zij werden vakkundig afgehouden. Van der Breggen was vanaf dat moment met 6 zeges alleen recordhoudster.

2021: Ook in haar laatste jaar als wielrenster laat Van der Breggen de zege in de Waalse Pijl niet liggen. Op de Muur gaat de kopvrouw van SD Worx - in de trui van wereldkampioene - op en over Niewiadoma. De kers op de taart in de 'Magnificent Seven' van Anna.