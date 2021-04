AG2R bevestigt deelname Van Avermaet aan Luik-Bastenaken-Luik maar andere renner is kopman

Zoals verwacht gaat Greg Van Avermaet meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. Dat had de olympische kampioen zelf al aangekondigd nadat Parijs-Roubaix uitgesteld werd. Al wil dat niet zeggen dat Van Avermaet ook de man is die voor zijn ploeg de meubelen moet redden.

AG2R heeft zijn selectie voor Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt en daar maakt Van Avermaet ook deel van uit. Hij is de enige Belg die aan de start komt voor de Franse formatie, nadat Lawrence Naesen in de Waalse Pijl Bob Jungels nog verving in de Waalse Pijl.

Net zoals in die Waalse Pijl zal Benoît Cosnefroy nu de vooruitgeschoven pion zijn. Cosnefroy is zelf weliswaar nog niet top, maar behoort wel tot de renners die kunnen meedoen voor een ereplaats. De Fransman was 8ste in de Amstel Gold Race en 18de in de Waalse Pijl.

NOG DE VRUCHTEN PLUKKEN

AG2R maakte na vorig seizoen een ommezwaai naar een grotere focus op het klassieke werk. Het moet daar nog de vruchten van plukken, want een klassieke zege met Van Avermaet of Oliver Naesen zat er nog niet in. Jungels startte matig aan het seizoen en mist de Ardennenklassiekers door een val en Cosnefroy haalt tot dusver ook nog niet zijn beste niveau. Van Avermaet bemachtigde natuurlijk wel een podiumplaats in de Ronde.