Australische renster keek enorm uit naar Waalse Pijl maar houdt er sleutelbeenbreuk aan over

Aan enthousiasme voor het koersen en voor de Waalse Pijl was er lang geen gebrek bij de Australische Sarah Gigante. Helaas is het niet uitgedraaid zoals ze het zich voor ogen had gehouden. Gigante is ten val gekomen en heeft haar sleutelbeen gebroken.

Haar ploeg Tibco-Silicon Valley Bank bevestigde het nieuws in een post op Facebook. "Sarah Gigante was betrokken bij een valpartij vroeg in de koers", klinkt het. "Ze heeft meerdere blessures opgelopen, inclusief een gebroken sleutelbeen. Voorts is ze wel oké, ze wordt nog verder onderzocht door de doktoren."

Heel erg zonde, want Gigante had zich opgeladen om er vol tegenaan te gaan in de Waalse Pijl. Dat bleek nog uit een post op haar Instagrampagina, waarin ze vooruit blikte op de Ardenneklassieker. "De verkenning van de Waalse Pijl deed me beseffen dat België niet altijd even vlak is als ik had gedacht. Laat de Muur van Hoei maar komen!"

Helaas heeft ze dus niet kunnen laten zien wat ze waard is op die Muur van Hoei. De 20-jarige Gigante is bezig aan haar eerste volwaardig seizoen in Europa. De vorige jaren reed ze vooral in Australië en de Verenigde Staten. Al nam ze er zowel in 2019 als in 2020 al een paar koersen in België bij.