"Ik denk dat het de eerste keer was sinds de Giro van 2018": Froome reageert nadat hij zowaar ten aanval trekt

De vierde rit van de Ronde van de Alpen bracht iets onverwacht: Chris Froome die mee in de aanval ging. Hoe lang is het geleden dat we dat nog gezien hebben? Is het een teken van lichte verbetering bij de viervoudig Tourwinnaar?

Froome kwam op de site van Israel Start-Up Nation alvast zelf ook terug op zijn onderneming. "Ik denk dat het de eerste keer was dat ik in een ontsnapping zat sinds de Giro van 2018. Ik heb er echt van genoten om vooraan mee te koersen en om de benen een beetje te testen. Zeker omdat de ontsnapping wegging op een redelijk zwaar stuk, na een hele hoop aanvallen." Jammer genoeg voor hem was het geen onderneming die tot het einde droeg. Het groepje Froome was zelfs al teruggegrepen voor de voet van de slotklim. "Het is zonde dat we nooit een grote kloof kregen, maar het was nog altijd een goede ervaring. Ik voel dat de conditie zachtjes aan verbetert Mentaal moet het toch een opsteker zijn om te weten dat hij zich toch al eens heeft kunnen tonen in een bergetappe. "Ik voel dat de conditie zachtjes aan verbetert. Ik ben behoorlijk tevreden met hoe de benen voelen."