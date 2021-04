Koersdirecteur van WK veldrijden 2022 is opgestapt: "Mijn stempel gedrukt op een uniek parcours"

Het WK veldrijden in Fayetteville van 2022 zit zonder koersdirecteur. En dat een klein jaar vooraleer dat WK moet plaatsvinden. Die functie werd tot op heden vervuld door Brook Watts. De Amerikaan heeft echter beslist om ermee op te houden.

"Het is met ontgoocheling dat ik meedeel dat ik niet langer koersdirecteur zal zijn van het WK veldrijden van 2022", schrijft Watts in een open brief. "Ik heb het gevoel dat ik mijn stempel gedrukt heb op een uniek parcours dat een WK waardig is, alsook op het veldritpark."

Waarom Brook Watts dan juist niet langer wil fungeren als koersdirecteur, is niet bekend. "Ik zal verder geen verklaringen afleggen." Watts zette al verschillende jaren zijn schouders onder het Amerikaanse veldrijden en kwam zo ook in contact met onder andere Sven Nys en Bart Wellens.

Watts was ook de sterke man achter de organisatie van de Wereldbekermanche in Fayetteville, wat zowat de generale repetitie was voor het WK begin volgend jaar.